В Белореченске откроют новый корпус центра реабилитации инвалидов

/Здоровье/

Новое здание позволит одновременно принимать на стационарное лечение до 30 пациентов со всего края. С работой учреждения в ходе рабочего визита в муниципалитет ознакомился губернатор Кубани Вениамин Кондратьев.

Основными направлениями деятельности центра являются восстановление двигательной активности пациентов после различных травм и инсультов, психологическая и социальная реабилитация, адаптивная физическая культура. Курс реабилитации в среднем составляет 21 день.

Сейчас учреждение принимает людей только в полустационарном режиме, пояснил директор Виталий Любавин. Новый корпус предусматривает размещение пациентов непосредственно в центре на все время пребывания. Здесь расположено 12 двух- или трехместных спальных комнат, музыкально-игровой зал.

Губернатор в сопровождении своего заместителя Анны Миньковой и главы района Ивана Имгрунта осмотрел новые помещения и пообщался с пациентами.

– Такие учреждения должны быть в крае. Самое главное – дать возможность людям вернуться к обычной, нормальной жизни. Вернуться в строй. Этот центр – надежда для тех, кто на время утратил трудоспособность, – подчеркнул Вениамин Кондратьев.

Источник: Пресс-служба администрации Краснодарского края