Впервые проведены длительные клинические исследования электронных сигарет

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По мнению ученого секретаря Научно-практического центра экстренной медицинской помощи города Москвы, врача психиатра-нарколога Михаила Тетюшкина, говорить о высокой доказательности этого исследования нельзя из-за малой выборки, однако результаты представляются весьма правдоподобными.

Учитывая быстрый рост популярности электронных сигарет и скудные данные о длительном наблюдении за здоровьем потребителей, оценка потенциальных рисков долгосрочного пользования электронных сигарет имеет важное значение для общества и специалистов. В новом исследовании под названием «Воздействие никотина, канцерогенов, и токсических веществ на долгосрочных пользователей электронных сигарет и средств никотинзаместительной терапии – межгрупповое исследование» группа британских и американских ученых установила, что курильщики, перешедшие на электронные сигареты, могут рассчитывать на улучшение здоровья при полном отказе от обычных сигарет. Результаты исследования были на этой неделе опубликованы в журнале Annals of Internal Medicine.

Учёные стремились сравнить воздействие никотина, канцерогенов и токсических веществ, связанных с употреблением табака у следующих групп – курильщиков обычных сигарет; бывших курильщиков и долгосрочных пользователей электронных сигарет; бывших курильщиков и долгосрочных пользователей средств никотинзаместительной терапии (далее – НЗТ); долгосрочных пользователей обычных и электронных сигарет; а также долгосрочных пользователей обычных сигарет вместе со средствами НЗТ.

Исследователи измеряли воздействие вредных химических веществ на долгосрочных пользователей электронных сигарет, сравнив их с людьми, использующими средства НЗТ и обычные сигареты. Предыдущие научные работы обнаруживали пониженные уровни канцерогенов у пользователей электронных сигарет, однако они не включали в себя долгосрочных пользователей-вейперов и не разделяли участников на контрольные группы для предотвращения искажений данных при интерпретации результатов.

Согласно полученным данным, при полном переходе бывших курильщиков на электронные сигареты, количество канцерогенных химических веществ в организме резко упало до уровня, найденного у людей, использующих исключительно средства НЗТ, в то же время, уровень никотина остался практически неизменным.

В межгрупповом исследовании было задействовано пять групп участников: курильщики обычных сигарет, бывшие курильщики и долгосрочные (время пользования равно и превышает 6 месяцев) пользователи электронных сигарет или НЗТ, долгосрочные пользователи обычных и электронных сигарет или обычных сигарет и средств никотинзаместительной терапии (по 36-37 чел. в группе, общее количество 181 человек). Данное исследование проводилось в Лондоне, Великобритании с января по июнь 2014 г.

По мнению ученого секретаря Научно-практического центра экстренной медицинской помощи города Москвы, врача психиатра-нарколога Михаила Тетюшкина, говорить о высокой доказательности этого исследования нельзя из-за малой выборки, однако результаты представляются весьма правдоподобными.

«При использовании электронных сигарет исключается такой важный фактор как процесс горения табака. Таким образом, вред при употреблении электронных сигарет и использовании никотинзаместительной терапии, вероятно, вполне сопоставимы» — уточнил он.

Уровень никотина в организме измерялся для определения эффективности доставки данного вещества с помощью различных методов. Образцы слюны тестировались на наличие никотина и его основного метаболита – котинина, используя метод газовой хроматографии. Образцы мочи анализировались на содержание основных никотиновых метаболитов, а для обнаружения мелких табачных алкалоидов использовалась тандемная масс-спектрометрия. Первоначально рассматривался широкий комплекс метаболитов, но в конечном итоге исследователи сфокусировали внимание на соединения, которые в большой степени связаны с токсикологическими и канцерогенными рисками у курильщиков.

В роли независимых переменных выступали следующие социально-демографические характеристики — возраст, пол, этническая принадлежность, образование и семейное положение. Более того, исследователи провели опрос на предмет болезней, от которых участники недавно благополучно вылечились, а также провели «субъективную оценку собственного благополучия». Учитывались характеристики курильщиков и вейперов, такие как количество выкуренных сигарет в день у активных курильщиков в настоящем времени и у бывших курильщиков в прошлом, возраст, когда участник начал курить, а также количество курящих членов семьи.

Более того, креатинин (конечный продукт креатин-фосфатной реакции, участвует в энергетическом обмене мышечной и других тканей) также использовался в роли независимой переменной для корректировки вариаций в образцах мочи участников исследования.

При учете и контроле независимых переменных уровни никотина из анализов мочи и слюны оказались на примерно одинаковом уровне у всех исследуемых групп. Группы «только электронная сигарета» и «только НЗТ» имели значительно более низкие уровни табако-специфических нитрозаминов (в том числе канцерогенного метаболита 4- (метилнитрозамино)-1-(3-пиридил)-1-бутанол [NNAL]) и летучих органических соединений [ЛОС] (в том числе таких токсин, как акролеин, акриламид, акрилонитрил, 1,3-бутадиен и окись этилена), чем группы пользователей «только обычная сигарета», «обычная сигареты вместе с электронной» и «обычная сигарета вместе с НЗТ». Группа «только электронная сигарета» имела значительно более низкие уровни NNAL, чем во всех других группах. Уровень NNAL у пользователей электронных сигарет оказался на 97% ниже, чем у курящих обычные сигареты. Группы «только обычная сигарета», «обычная сигарета вместе с электронной» и «обычная сигарета вместе с НЗТ» имели схожий уровень TSNA и ЛОС. TSNA и ЛОС cпособствуют развитию рака, сердечнососудистых и легочных заболеваний, следовательно, низкий уровень этих веществ в электронных сигаретах говорит о том, что данный вид доставки никотина более безопасен, чем обычное курение.

Авторы также отмечают, что электронные сигареты могут быть использованы в помощь пациентам, которые ранее предприняли неудачную попытку бросить курить, прибегая к альтернативным средствам, но только при полном отказе от обычных сигарет. Дополнительно исследователи обращают внимание, что результаты изучения воздействия аэрозоля электронных сигарет существенно отличаются от прошлых исследований, проведенных роботами в лабораторных условиях. При обследовании «живых» долгосрочных пользователей электронных сигарет уровни альдегида оказались ниже результатов, зарегистрированных в лаборатории.

Ранее портал «Общественноездоровье.рф» сообщал о том, что ученые из британского Королевского колледжа врачей (Royal College of Physicians) пришли к выводу, что никотин не является основной причиной смертельных заболеваний, связанных с курением. В исследовании «Никотин без курения. Сокращение вреда здоровью от потребления табака» отмечается, что никотин вызывает зависимость и в целом небезопасен для здоровья, но отнести его к тяжелым наркотикам или канцерогенным веществам нельзя.