Что вы знаете о прививках?

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Состоялась традиционная пресс-конференция, посвященная Европейской недели иммунизации (ЕНИ-2017), которая прошла в нетрадиционном формате – «пресс-конференция наоборот». На этот раз журналисты заняли места в президиуме, а специалисты Министерства здравоохранения Республики Адыгея и Управления Роспотребнадзора по Республике Адыгея, в свою очередь, - места в зале. Таким образом, специалисты получили возможность «поменяться ролями» с журналистами и задать им все интересующие их вопросы и донести до целевой аудитории необходимую информацию по вакцинопрофилактике. Журналисты фактически представили население республики , а специалистам было интересно получить «обратную связь».

Об эффективности иммунизации против гриппа свидетельствуют следующие цифры. В эпидсезон 2016 – 2017 года иммунизировано против гриппа 56 млн. человек. 10 лет назад эта цифра составляла 28,5 млн. человек. В результате иммунизации показатель заболеваемости снизился в 10 раз.

Против пневмококковой инфекции в Российской Федерации привито 22 млн. человек. Смертность от пневмонии снизилась на 14%, а среди детей раннего возраста – на 30%.

Благодаря иммунизации на Территории Республики Адыгея не регистрируется корь, краснуха, дифтерия, столбняк, сибирская язва. Единичные случаи выявления заболеваемости коклюшем и паротитом. Республика Адыгея имеет сертификат территории, освобожденной от полиомиелитной инфекции.

Специалистов Министерства здравоохранения и Управления Роспотребнадзора интересовали вопросы: «Как привиты дети у участников «президиума»?», «какие беседы с детьми проводятся дома о вакцинации?», «Верят ли журналисты мифам об иммунизации?». Получилась активная и неформальная беседа. Участники «пресс-конференции наоборот» запланировали проведение еще одной встречи, посвященной вакцинопрофилактике с привлечением представителей общественных организаций.

Источник: Минздрав РФ