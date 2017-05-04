Старейшина детской реаниматологии Южного Урала стал заслуженным врачом России

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Врач-реаниматолог Челябинской детской областной больницы Николай Такшеев удостоен высокого звания «Заслуженный врач России».

Николай Николаевич всю жизнь проработал в реанимации ЧОДКБ. В главную детскую больницу Южного Урала он пришел сразу после мединститута в 1978 году и работает в ней до настоящего времени, каждый день спасая самых маленьких жителей региона.

«Практически все пациенты нашего опытнейшего реаниматолога – новорожденные и дети в возрасте до одного года, – рассказывает главный педиатр минздрава Челябинской области, главный врач ЧОДКБ Галина Киреева. – Николая Такшеева знают по всему региону. В любое время суток он помогает спасать детей в тяжелом критическом состоянии, выезжая с реанимобилем в самые отдаленные районы. Для педиатров он как детский ангел-хранитель. Николай Николаевич никогда не считал, сколько юных пациентов удалось ему выходить, но совершенно точно, счет идет на тысячи».

Николай Такшеев помнит, как в начале своей трудовой деятельности вывозил больных детей, закутав в одеяла, обложив грелками, снабжая их легкие кислородом с помощью ручного дыхательного аппарата. А самое страшное воспоминание за эти десятилетия – Ашинская железнодорожная катастрофа. Николай Николевич работал сначала на месте происшествия, на распределении пострадавших, потом в Ашинской больнице, выводя пациентов из шока и подготавливая к перевозке.

«Сейчас реаниматологи ЧОДКБ вооружены новейшим оборудованием, которое помогает выхаживать новорожденных, недоношенных детей, – отмечает Галина Киреева. – Но у Николая Николаевича есть еще одно очень надежное и незаменимое «средство» – потрясающая доброта и сердечность. Оно действенно и актуально в любые времена».

Источник: Минздрав РФ