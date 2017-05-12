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/Здоровье/

На Кубани в 2017 году от укусов клещей пострадали более тысячи человек

На 11 мая по краю зарегистрировано 1081 обращение, связанное с нападением клещей. Из них 507 обращение - дети до 14 лет.

На побережье Черного и Азовского морей за истекший период 2017 года обратились по поводу укусов клещами 222 человека, из них 96 дети до 14 лет. Случаев укусов клещами в детских оздоровительных учреждениях края не зарегистрировано.

За анализируемый период текущего года проведена акарицидная обработка на площади 2388,6 тыс.кв.м., из них на Азово-Черноморском побережье 1464,7 тыс.кв.м.

Дератизационными обработками охвачено 29137,1 тыс.кв.м. закрытых помещений и 2878,8 тыс. кв. м в открытых стациях. За анализируемый период на проведение дезинсекционных и дератизационных работ выделено и освоено 1532625 руб. финансовых средств.

За истекший период года обработано 90250 голов КРС, или 18,5% от общего поголовья и 21361 голов МРС или 12,3% от общего поголовья.

Работа по проведению дератизационных и дезинсекционных работ продолжается.

Ранее Роспотребнадзор предупреждал о вирусе энцефалита в козьем молоке.

Пункты по приему и проведению исследований клещей на предмет их зараженности боррелиями:

  • ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае": г. Краснодар ул. Гоголя/Рашпилевская, 56/1//61/1
  • Армавирский филиал в г. Армавире, Успенском, Новокубанском, Отрадненском районах: г. Армавир, ул. Ленина, 268, тел. (86137) 3-87-53.
  • Новороссийский филиал: г. Новороссийск, ул. Сухумское шоссе, 5, тел. 8(8617)27-97-72.
  • Северский филиал в ст. Северской, Абинском, Крымском районах: ст. Северская, ул. Ильская, 7а 8(86166)2-14-43.
  • Сочинский филиал в г. Сочи, Хостинском, Адлерском, Лазаревском районах: г. Сочи, ул. Роз, 27, (8622) 64-77-75.

Источник: пресс-служба Роспотребнадзора по Краснодарскому краю

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Категория: Новости / Здоровье

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