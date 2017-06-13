Кубанские специалисты приняли участие в работе VII Балтийского конгресса по детской неврологии

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В Санкт-Петербурге прошел VII Балтийский конгресс по детской неврологии, посвященный 85-летию кафедры неврологии, нейрохирургии и медицинской генетики Санкт-Петербургского педиатрического государственного медицинского университета.

По поручению министра здравоохранения Краснодарского края Е.Ф. Филиппова в мероприятии приняла участие главный врач ГБУЗ «Краевой детский центр медицинской реабилитации» министерства здравоохранения Краснодарского края, главный внештатный детский специалист по медицинской реабилитации министерства здравоохранения Краснодарского края и ЮФО О.Ю.Зенкина. В своём докладе она рассказала об опыте реабилитации в Краснодарском крае детей с расстройством аутистического спектра.

. За годы своего существования конгресс зарекомендовал себя как крупнейший научный форум, на который ежегодно собираются врачи и преподаватели медицинских клинических и образовательных учреждений со всей России.

Представив в научной программе основные разделы детской неврологии и, обеспечив участие российских и зарубежных экспертов высокого уровня, была достигнута важная цель - повышение профессиональной квалификации российских специалистов. Особенно важно, что междисциплинарный подход к формированию научной программы привлёк к участию большое количество врачей смежных специальностей. Это нейрохирурги, генетики, психиатры, врачи общей практики и организаторы здравоохранения.

Отмечался высокий интерес к конгрессу со стороны студентов, аспирантов и молодых ученых.

В рамках конгресса было много профессиональных встреч, научных дискуссий, обмена мнениями и накопленным опытом во благо процветания российского здравоохранения и укрепления здоровья детей.

Источник: Минздрав Краснодарского края