Медики из Беларуси перенимают кубанский опыт

/Здоровье/

Делегация Комитета по здравоохранению Минского городского исполнительного комитета (Республика Беларусь) посетила Краевую клиническую больницу №1. Сообщили в Минздраве Краснодарского края.

Целью визита стало ознакомление с ситуацией в системе здравоохранения для дальнейшего укрепления сотрудничества между двумя регионами в научной и медицинской сферах.

Делегации показали работу экстренного приемного отделения и отделения санавиации. Далее гости посетили травматолого-ортопедический центр, центр неврологии и нейрохирургии, ознакомились с работой отделения рентгенхирургических методов лечения. Белорусских коллег особо интересовала организация работы основных отделений больницы, медицинского обеспечения, инновационные методики проведения операций.

Во время встречи состоялась значимое для обеих сторон событие - подписание договора о сотрудничестве. Комитет по здравоохранению Мингориспокома в лице председателя С.С. Малышко и главного врача НИИ-ККБ№1, академика РАН В.А. Порханова договорились о тесном взаимном сотрудничестве по ряду направлений: кардиохирургия, комбустиология, торакальная хирургия, развитие видеоэндоскопических хирургических методик, лечение абдоминальных и урологических локализаций, политравмы и нейротравмы; организация экстренной медицинской помощи пациентам с острым коронарным синдромом и инсультами.

Кроме того, планируется обмен опытом между специалистами в ходе различных конференций, мастер - классов и других мероприятий. А также подготовка и повышение квалификации узких специалистов.

Источник: Минздрав Краснодарского края