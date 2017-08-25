В Краевой больнице №2 впервые установили электрокардиостимулятор беременной женщине

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В консультативный центр перинатальной диагностики ККБ №2 Екатерина Н. обратилась на 32-й неделе беременности с жалобами на головокружение. Электрокардиограмма показала нарушение сердечной проводимости, что несет угрозу состоянию ребенка.

Подобные случаи в медицинской практике происходят довольно редко, и, как правило, для лечения патологии приходится прерывать беременность, а затем устанавливать электрокардиостимулятор - медицинский прибор, воздействующий на ритм сердца.

В случае Екатерины врачами краевой клинической больницы №2 было принято решение установить электрокардиостимулятор без прерывания беременности. Врачи приняли подобное решение исходя из того, что срок беременности был уже достаточно поздний, все органы у плода уже сформировались и риск его повреждения при внешнем вмешательстве (рентген-излучения) был минимальный. К тому же устанавливался двухкамерный кардиостимулятор, который, в отличие от однокамерного, имеет два электрода - в предсердии и в желудочке, который обеспечивает правильный ток крови и полноценное заполнение кровеносных сосудов как при здоровом сердце.

Операция прошла успешно. Это позволило доносить беременность и снизить угрозу жизни и Екатерине, и ее малышу. Сейчас они оба чувствуют себя хорошо и готовятся к выписке.