Вениамин Кондратьев поздравил министра здравоохранения Кубани с победой в Национальной премии

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Евгений Филиппов стал лучшим в номинации «На страже женского здоровья».

– Кубанский министр здравоохранения, акушер-гинеколог по специальности, не оставляет практику – и получает очередную заслуженную награду.Евгений Филиппов признан лучшим в номинации «На страже женского здоровья» VI Национальной премии «Репродуктивное завтра России», – написал губернатор в своем микроблоге в «Твиттере».

Глава региона также добавил, вторым победителем Национальной премии стал перинатальный центр сочинской городской больницы №9, который признан лучшим в стране.

Напомним, в перинатальном центре Сочи ежегодно рождается около 8 тысяч детей. Он входит в пятерку современных перинатальных центров Краснодарского края. Все они оснащены высококлассным оборудованием, которое позволяет сохранять жизнь и здоровье детей с тяжелыми патологиями.

Источник: Пресс-служба администрации Краснодарского края