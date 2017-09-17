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Заболеть осенью - дело нехитрое. Дождливая, промозглая погода не оставит шансов всем, у кого слабенький иммунитет. Благо, время, чтобы защититься, еще есть. Прививка от гриппа - самый надежный способ не заболеть.

Грипп - это острая вирусная инфекция, которая быстро передается от одного человека другому. Болезнь протекает тяжело: температура поднимается до 38 градусов, ноют мышцы и суставы, появляется сильная головная боль, слабость, потом кашель и насморк.

Вирус быстро распространяется, поэтому каждый год по всей стране случаются эпидемии. Пик обычно наступает зимой.

Но заболевание можно предотвратить. Наиболее эффективным средством профилактики гриппа является современная вакцина. Достаточно одной прививки, которую необходимо проводить до подъема заболеваемости, чтобы успел сформироваться прочный иммунитет, защищающий от гриппа. Иммунитет формируется в течение двух-трех недель.

Прививаться от гриппа медики советуют ежегодно.

Многие люди уверены, что действие прошлогодней вакцинации продолжается несколько лет. На самом деле прививаться надо ежегодно. Во-первых, состав вакцины меняется в зависимости от штамма вируса, во-вторых, иммунитет от гриппа вырабатывается на год максимум.

КАКОЙ ШТАММ ВИРУСА ГРИППА ПРИДЕТ ОСЕНЬЮ 2017 ГОДА В КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ

Грипп изменяется, но по определенным законам. Исследователи вычислили их и научились предсказывать, какой вирус будет опасен в новом году.

По прогнозам Всемирной организации здравоохранения осенью-зимой в 2017-2018 годах будут циркулировать три штамма гриппа. Один них ранее не был распространен широко, и иммунитет к нему у россиян еще не сформирован.

Всемирная организация здравоохранения прогнозирует преобладание гриппа В - Брисбен, гриппа А – H3N2 - Гонконг и H1N1- Мичиган.

КАКИЕ ИСПОЛЬЗУЮТ ВАКЦИНЫ

Жителей будут прививать препаратом с высокой степенью очистки. Вакцина включает в себя антитела к вирусам гриппа типа «А» и «В», приход которых ожидается в зимнем сезоне 2017-2018, а также - к высокопатогенному гриппу, который в последние годы постоянно заносится к нам из Китая.

КОМУ НЕЛЬЗЯ ПРИВИВАТЬСЯ

Если у человека острая вирусная инфекция (чихание, кашель, температура), то прививаться нельзя - болезнь усилится. Временно воздерживаются от вакцины при обострении хронических заболеваний.

Прививку не делают также тем, у кого наблюдалась аллергическая реакция на белок куриного яйца, а также в том случае, если на предыдущую вакцину от гриппа была аллергическая или иная реакция.

Также не стоит вакцинироваться при беременности, по крайней мере до третьего триместра, и детям до трех лет.

БУДЬ В КУРСЕ

Прививка от гриппа вводится исключительно внутримышечно - только в этом случае от препарата есть толк. Потому чаще всего укол ставят в плечо либо в бедро - по желанию.

ВАЖНО!

В течение получаса после прививки отслеживайте свое состояние - не возникло ли, например, аллергической реакции.

Место укола желательно не мочить хотя бы в течение суток, так как попадание воды может вызвать покраснение, уплотнение. В течение 10 дней после прививки от гриппа нельзя сдавать кровь.

В целом, небольшое повышение температуры, слабость, озноб, усталость, боли в мышцах и суставах - нормальное явление после прививки. Эти симптомы бесследно исчезают уже через сутки-двое. Если же нет, тогда - бегом к врачу.

Бесплатную прививку могут получить абсолютно все - от мала до велика. Вакцинация уже началась. Сделать прививку можно в поликлинике по месту жительства. Для этого с паспортом и страховым полисом необходимо подойти в прививочный кабинет. Детям вакцинация проводится в поликлинике по месту жительства, в детском саду или в школе.

