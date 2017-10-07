Известные российские хирурги-вертебрологи провели конференцию в Краснодаре

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6 октября, на базе Краевой клиники им. проф. С.В.Очаповского состоялась крупная научная встреча отечественных хирургов-вертебрологов. Ее тема посвящена проблемам дестабилизации спинальных металлоконструкций. Поделиться опытом приехали лучшие специалисты из крупнейших медицинских центров Москвы, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Новосибирска и Кургана. Председатели конференции – министр здравоохранения края Евгений Филиппов, главный врач НИИ-ККБ№1, академик РАН Владимир Порханов и ректор КубГМУ Сергей Алексеенко.

Конференцию открыл доклад Заслуженного врача РФ, заведующего нейрохирургическим отделением №3 Краевой клиники Игоря Басанкина. Он подчеркнул, что отделение хирургии позвоночника НИИ-ККБ№1 – лидер в стране по количеству операций с имплантацией систем, стабилизирующих позвоночник. За 10 лет краснодарские врачи провели 26,5 тыс. подобных хирургических вмешательств.

Далее участники обсудили возможности современных технологий в лечении повреждений и заболеваний позвоночника, причины послеоперационных осложнений, а также факторы риска, которые приводят к дестабилизации спинальных металлоконструкций.

Конференцию предварял двухдневный мастер-класс. Он проходил в лекционном зале, в специально оборудованном кабинете с использованием муляжей и в анатомическом театре НИИ-ККБ№1. Главная задача курса – обучить российских нейрохирургов минимально-инвазивным техникам при лечении заболеваний и повреждений позвоночника. Такая технология позволяет провести успешное хирургическое вмешательство с минимальным повреждением мягких тканей во время доступа. Положительный результат заметен почти сразу, и пациент может быть выписан из стационара уже через 2-3 дня. Особенность подобных операций в том, что они проходят с использованием специального инструментария и имплантатов исключительно под контролем компьютерной флюороскопии, что создает значительные сложности при выполнении вмешательства. Занятия проводил к.м.н. Игорь Басанкин вместе с ведущими вертебрологами Санкт-Петербурга и Нижнего Новгорода.

Источник: Минздрав Краснодарского края