Больнице моряков – 95 лет!

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В Городском театре Новороссийска прошло торжественное мероприятие, посвящённое юбилею ФГБУЗ «Новороссийский клинический центр Федерального медико-биологического агентства».

Поздравить юбиляров, передать приветственные адреса и наградить сотрудников почётными грамотами пришли многочисленные гости: Член Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации Людмила Кононова, глава администрации муниципального образования город Новороссийск Игорь Дяченко, председатель Городской думы Александр Шаталов, директор Фонда обязательного медицинского страхования Краснодарского края Надежда Губреева, епископ Новороссийский и Геленджикский Феогност и другие.

С момента своего создания в 1922 году история больницы неразрывно связана с историей Новороссийска. Вместе с жителями города больница прошла и годы великих свершений, и годы великих потрясений.

За свою долгую историю больница имела разную ведомственную подчиненность и разные названия, однако в сознании жителей города укоренилось только одно название - «Больница моряков».

В 2014 году получив статус Новороссийского клинического центра Федерального медико-биологического агентства России, усилиями руководства ФМБА России, администрации города, напряженным трудом коллектива и руководства, больница на сегодняшний день стала современным клиническим учреждением, занимающим достойное место не только среди лечебных учреждений нашего города, но и всего Южного Федерального округа.

Больница располагает современной диагностической аппаратурой и медицинскими технологиями, созданы комфортные условия для размещения пациентов, в коллективе трудятся специалисты высочайшего уровня.

Новороссийский клинический центр тесно интегрирован в систему здравоохранения города. Наряду с выполнением своей главной задачи – охраной здоровья профессионалов высокого уровня - работников занятых на производствах с вредными и опасными факторами труда, оказывает медицинскую помощь жителям города, работникам промышленных предприятий, социальной сферы, пенсионерам и инвалидам, как взрослым, так и детям.

Своим долголетним, добросовестным трудом по охране здоровья наших горожан Новороссийский клинический центр снискал признание и заслуженное уважение жителей города.

- Успех предприятия определен не только навыками и знаниями, современным оборудованием и методами диагностики, но и особыми человеческими качествами – отзывчивостью, чуткостью и добротой медперсонала, - отметил Игорь Дяченко.

Глава города пожелал медикам новых успехов на профессиональном поле, благодарных пациентов и благополучия в семьях.

Торжественный вечер продолжится в Конгресс-холле «Абрау-Дюрсо».