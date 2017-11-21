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Более 50 % населения Геленджика сделали прививки от гриппа

От сезонного заболевания  защитились порядка 60 тысяч человек, из них детей  -  около 19 тысяч. Таким образом, план по иммунизации населения выполнен на сегодняшний день полностью.

На борьбу с гриппом в конце лета в геленджикские учреждения здравоохранения поступила вакцина «Совигрипп» российского производства, которая дает самое низкое число побочных реакций.

Взрослое население прививали в городской поликлинике курорта, детей – в детской поликлинике. Жители сельских округов могли  сделать прививку  в амбулаториях по месту жительства.

Также для удобства жителей Геленджика, занятых на предприятиях города и желающих вакцинироваться от вируса гриппа, городской поликлиникой были организованы выездные прививочные бригады. Всего состоялось 38 выездов, во время  которых  было привито против гриппа более  5 тыс. человек.

В ходе прививочной кампании проводилась и широкая просветительская работа: были подготовлены листовки и памятки для населения с разъяснениями преимущества  вакцинации против гриппа, транслировались видео- и аудиоролики. 

Стоит отметить, что, несмотря на то, что утвержденный план иммунизации населения  против гриппа выполнен, желающие  предупредить заболевание могут обращаться в лечебные учреждения по месту жительства. 

Добавим, что врачи советует защитить себя от гриппа  до 30 декабря, так как для выработки иммунитета необходимо не менее 14 дней, а эпидемический подъем по прогнозам на территории Российской Федерации ожидается в первой декаде января 2018 года.

Источник: Пресс-служба администрации муниципального образования город-курорт Геленджик

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Категория: Новости / Здоровье

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