Более 50 % населения Геленджика сделали прививки от гриппа

/Здоровье/

От сезонного заболевания защитились порядка 60 тысяч человек, из них детей - около 19 тысяч. Таким образом, план по иммунизации населения выполнен на сегодняшний день полностью.

На борьбу с гриппом в конце лета в геленджикские учреждения здравоохранения поступила вакцина «Совигрипп» российского производства, которая дает самое низкое число побочных реакций.

Взрослое население прививали в городской поликлинике курорта, детей – в детской поликлинике. Жители сельских округов могли сделать прививку в амбулаториях по месту жительства.

Также для удобства жителей Геленджика, занятых на предприятиях города и желающих вакцинироваться от вируса гриппа, городской поликлиникой были организованы выездные прививочные бригады. Всего состоялось 38 выездов, во время которых было привито против гриппа более 5 тыс. человек.

В ходе прививочной кампании проводилась и широкая просветительская работа: были подготовлены листовки и памятки для населения с разъяснениями преимущества вакцинации против гриппа, транслировались видео- и аудиоролики.

Стоит отметить, что, несмотря на то, что утвержденный план иммунизации населения против гриппа выполнен, желающие предупредить заболевание могут обращаться в лечебные учреждения по месту жительства.

Добавим, что врачи советует защитить себя от гриппа до 30 декабря, так как для выработки иммунитета необходимо не менее 14 дней, а эпидемический подъем по прогнозам на территории Российской Федерации ожидается в первой декаде января 2018 года.

Источник: Пресс-служба администрации муниципального образования город-курорт Геленджик