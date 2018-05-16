Автоматические дефибрилляторы могут разместить в общественных местах

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Законопроект, в котором предлагается дать возможность каждому оказывать помощь гражданам в случае внезапной остановки сердца, используя автоматические дефибрилляторы, внесен в Государственную Думу.

Первый заместитель руководителя фракции «Единая Россия» Андрей Исаев, один из авторов документа, считает, что подготовленный проект закона позволит спасти многих людей при внезапной остановке сердца. Сейчас использовать дефибрилляторы могут только медработники.



По данным Всемирной организации здравоохранения, половина случаев смерти по причине сердечных заболеваний случается от внезапной остановки сердца.

«Если рассматривать общемировую статистику, то число таких случаев в России должно составлять не менее 145 тысяч в год, а по существующим предварительным оценкам может доходить до 300 тысяч в год, что составляет 0,1–0,2% взрослого населения страны», – сказал депутат.

В настоящее время размещение станций скорой помощи осуществляется с учетом 20-минутной транспортной доступности. В таких условиях отсутствие возможности применения дефибрилляторов неограниченным кругом лиц фактически не оставляет надежды на выживание человека вне больницы.

«Медики указывают на прямую зависимость между временем от момента остановки сердца до времени проведения дефибрилляции и выживаемости людей. Каждая минута промедления снижает на 10% шанс спасения человека, подвергшегося внезапной остановке сердца. При дефибрилляции в первые три минуты с момента происшествия выживаемость составляет порядка 70%, при дефибрилляции спустя 10 минут – уже не более 10%», – пояснил Андрей Исаев.

Законопроект разработан в целях совершенствования законодательства в сфере охраны здоровья граждан и оказания первой помощи и направлен на снижение смертности людей в случаях внезапной остановки сердца. В пояснительной записке отмечается, что принципы действия автоматического наружного дефибриллятора делают использование этого аппарата абсолютно безопасным как для пострадавшего, так и для оказывающего помощь.

Разместить автоматические дефибрилляторы предлагается в местах массового скопления людей: в аэропортах, на вокзалах, в спортивных сооружениях и т. д.

Источник: Госдума РФ