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1 июня 2018 года на Кубани стартует онкопрофилактическая акция ранней диагностики новообразований полости рта и глотки в рамках профилактического проекта «Кубань против рака».

кция будет организована во всех амбулаторно-поликлинических учреждениях и подразделениях медицинских организаций общей лечебной сети Краснодарского края.

Проведение регулярных онкопрофилактических акций по обследованию населения старше 55 лет является наиболее эффективным мероприятием по выявлению злокачественных опухолей на ранних стадиях.

В 2017 году благодаря работе, направленной на раннюю диагностику онкологических заболеваний, показатель смертности от рака в крае снизился на 2%. Эта работа ведется онкологами при активной и всесторонней поддержке администрации и министерства здравоохранения Краснодарского края.

Сегодня онкослужба края обладает всем спектром необходимого оборудования, с помощью которого есть возможность обнаружить патологию в момент ее зарождения. Заботьтесь о своем здоровье, опережайте болезнь. В 90% случаях рак, обнаруженный на ранней стадии, можно вылечить.

Источник: Минздрав Краснодарского края