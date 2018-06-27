Правильно собранная в отпуск аптечка – залог спокойного отдыха

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Собираясь в отпуск, важно предусмотреть все мелочи и ничего не забыть взять с собой, особенно, если вы отправляетесь в поездку с детьми. «АльфаСтрахование – ОМС» напоминает, что важнейшими пунктами списка являются полис ОМС и аптечка.

Любая дальняя поездка, особенно на море в жару, может таить в себе массу неприятных сюрпризов. Чтобы не омрачить себе отпуск и быстро справиться с недугом, лучше все предусмотреть заранее. Для взрослого достаточно взять несколько привычных лекарств, для ребенка же этот перечень заметно расширяется.

«АльфаСтрахование – ОМС» советует в процессе сбора медикаментов обязательно обращать внимание на срок годности и условия хранения каждого препарата. Также не надо забывать инструкции – они обязательно понадобятся, чтобы точно определить дозировку себе и ребенку.

В путешествии необходимы:

• электронный, небьющийся термометр;

• стерильная вата, ватные палочки, стерильные салфетки;

• бактерицидный пластырь;

• бинт;

• ножницы с закругленными концами (для удобства транспортировки);

• пипетка;

• пинцет.

Из лекарств нужно взять:

• жаропонижающие средства;

• антигистаминные препараты от аллергии;

• средства от укачивания;

• средства от солнечных ожогов и солнцезащитные крема;

• лекарства от диареи, тошноты, а также регидратанты;

• спазмолитические и обезболивающие средства;

• антибиотик широкого спектра действия (применение только при острой необходимости);

• ферментные препараты;

• капли от насморка / от заложенности в носу;

• спрей от воспаления в горле;

• противомикробные капли для глаз;

Все эти препараты находятся в аптеках в свободном доступе, то есть продаются без рецептов врача.

Отдельной группой идут антисептики. В случае необходимости ими нужно будет обработать края раны, предварительно очистив ее от загрязнений. Из списка можно выбрать несколько пунктов:

• перекись водорода;

• зеленка или йод;

• фурацилин;

• мирамистин или хлоргексидин.

Дополнительно можно взять с собой средства от укусов насекомых, ожогов медуз, мази от ушибов и растяжений. И не забыть, конечно, те препараты, которые вы или ваш ребенок, возможно, принимаете постоянно, по назначению лечащего врача.

«Некоторые думают, что аптечка в поездке не нужна – все приобретется в случае необходимости на месте, однако заболеть или пораниться можно и в дороге. Кроме того, дежурных аптек обычно не так много, и не все лекарства представлены в продаже, – говорит Светлана Бабарыкина, директор по региональному управлению ООО «АльфаСтрахование – ОМС». – Правильно собранная аптечка, даже если вам не придется к ней прибегнуть, подарит чувство спокойствия, что немаловажно для хорошего отдыха».

Если вами или вашими близкими была получена тяжелая травма, произошло повреждение глаз, тепловой удар, кровотечение, внезапная потеря сознания, судороги, укус змеи или другие случаи расстройства здоровья, требующие медицинского вмешательства – без промедления обращайтесь за медицинской помощью, не занимайтесь самолечением.

«Бесплатная медицинская помощь должна быть оказана по полису ОМС в регионе проживания согласно Территориальной программе ОМС, на остальной территории Российской Федерации – на основании Базовой программы государственных гарантий оказания бесплатной медицинской помощи. Чтобы помощь была оказана, в регистратуре медицинской организации нужно предъявить оригинал полиса ОМС. В экстренном случае (когда есть угроза жизни) пациента обязаны принять без полиса – согласно ст. 41 Конституции РФ, каждый человек имеет право на медицинскую помощь», – добавляет Светлана Бабарыкина.

Связаться со страховым представителем по любым вопросам получения бесплатной медицинской помощи можно по телефону круглосуточной бесплатной горячей линии «АльфаСтрахование – ОМС» 8-800-555-10-01, через сайт https://alfastrahoms.ru/, а также при личном визите в любой офис компании на территории 13 субъектов РФ.

Источник: Группа «АльфаСтрахование»