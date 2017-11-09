Подвиги адмирала Крузенштерна – в раритетах Президентской библиотеки

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19 ноября 2017 года исполняется 247 лет со дня рождения Ивана Фёдоровича Крузенштерна (1770–1846) – мореплавателя, руководителя первой русской кругосветной экспедиции, впоследствии директора Морского кадетского корпуса, автора первых научных трудов по морскому делу. Его беспримерный вклад в развитие русского морского флота представляют электронные копии книг, доступные на портале Президентской библиотеки.

Одну из них – «Русские кругосветные путешествия. От Крузенштерна до „Седова“»(2014) – написал потомок мореплавателя Алексей Крузенштерн, так обосновавший назревшую необходимость русских «кругосветок»: «Феномен великих географических открытий и кругосветных плаваний невозможно объяснить, не приняв во внимание специфику эпохи. Европа переживала переломный период, на историческую арену выходило новое время. В его недрах вызревала эра модернизации, отмеченная драматическими потрясениями, разрушением традиционных представлений о мире и выдающимися свершениями человеческого духа. <…> Европа открывала и завоёвывала американский и азиатский миры».

Из электронной копии книги можно узнать также уточнённые данные о жизни Ивана Фёдоровича. Выросший в окрестностях города Ревеля (ныне Таллин), он происходил из остзейских немцев, давно находившихся на русской службе. Образование получил дома и в училище при ревельской кирхе. В 15 лет Крузенштерна определили в Кронштадтский морской корпус, однако по причине начавшейся войны со Швецией он был досрочно выпущен для участия в военных действиях.

В 1793 году 22-летний лейтенант Иван Крузенштерн отправился «учиться морскому делу настоящим образом» в Англию в числе лучших молодых офицеров. Среди них были Лисянский, Головнин, Беллинсгаузен и другие, ставшие впоследствии известными капитанами и принёсшие много пользы своему Отечеству. На английских судах Иван Фёдорович ходил в плавания к берегам Северной Америки, Антильским островам, в Индию и даже в Южный Китай, но всё чаще задумывался о собственной экспедиции. Он был озабочен тем, что «все страны земного шара торгуют на морях мира, лишь Россия исключена из их числа, а ведь Россия так хорошо расположена для морской торговли». Первый проект кругосветного плавания Крузенштерн составил по возвращении на родину в 1799 году. Мореплаватель предлагал регулярно посылать корабли в северную часть Тихого океана для охраны наших колоний и снабжения их всем необходимым: «К таковым потребностям принадлежит даже и хлеб; потому что ни на Алеутских островах, ни на берегу Америки нет землепашества». Как известно, русские были первыми европейцами, основавшими поселения на северо-западном побережье Америки, вдоль которого вёлся промысел морского зверя, развивались торговля. Проект был подан в Адмиралтейство, но его отклонили.

Подробно этапы знаменитой экспедиции описаны в фундаментальном труде Крузенштерна «Путешествие вокруг света в 1803, 4, 5 и 1806 годах на кораблях „Надежда“ и „Нева“», с электронной копией которого можно ознакомиться на портале Президентской библиотеки. Только в 1802 году, в начале правления императора Александра I, дело получило ход. Активное содействие оказали адмирал Николай Мордвинов и глава Российско-Американской компании граф Николай Румянцев. Компания активно расширялась и нуждалась в более активной помощи со стороны государства.

Инициаторы «кругосветки» сумели убедить царя, что снабжение колоний выгодно не иначе как посредством морского сообщения. «До того доставлялось все нужнейшее через Якутск в Охотск сухим путём, к чему употреблялось ежегодно более 4000 лошадей, и вот возвысили цены на всё, а в Охотске до крайности. Так, например, пуд ржаной муки стоил там 8 рублей, тогда как в Европейской России продавался по 40 или 50 копеек. Перевоз якорей и канатов казался совсем невозможным…».

На этот раз проект был одобрен. Крузенштерн был назначен командиром экспедиции, для которой были выделены два шлюпа – «Надежда» и «Нева». Помощником Крузенштерна и командиром второго корабля был назначен Юрий Федорович Лисянский: «весьма был бы щастлив, чтобы с тобою вместе служить…». Подробные рекомендации, маршруты и ожидания мореплавателей описаны в рукописном документе «Инструкция Главного правления Российско-Американской компании начальнику первой русской кругосветной экспедиции капитан-лейтенанту И. Ф. Крузенштерну», доступном на портале Президентской библиотеки.

За время экспедиции на борту обоих парусников чего только ни происходило, помимо сокрушительных штормов, порой рвавших паруса. «Чем дольше длилось плавание, – читаем в богато иллюстрированной книге «Русские кругосветные путешествия. От Крузенштерна до „Седова“», – тем скуднее становилась пища. Три раза в неделю ели солонину. Иногда хорошим дополнением к столу были пойманные тунцы или макрель».

В подобных суровых условиях участникам экспедиции нужно было не просто выжить, но ещё и вести тригонометрическую съёмку, делать записи в личных дневниках наблюдений, помогать взятым на борт натуралистам. Крузенштерн отвечал за весь корабль и экипаж, руководил навигационными и астрономическими наблюдениями, вёл большую научную работу. Обо всём этом можно прочесть в электронной копии издания «Адмирал И. Ф. Крузенштерн. Первый русский плаватель вокруг света».

Через три года Крузенштерн вернулся из кругосветного плавания «с богатою добычей научных сведений». На карту мира были нанесены новые острова, проливы, рифы, бухты. Русским мореплавателям удалось изучить различные течения и открыть межпассатные противотечения в Атлантическом и Тихом океанах. И в России, и за её пределами Крузенштерн заслуженно считался лучшим гидрографом Тихого океана. Отчёт руководителя экспедиции был переведён на европейские языки и стал достоянием не только специалистов, но и читающей публики. В результате по числу исследовательских плаваний в первой половине XIX века с Россией не могли сравниться ни Англия, ни Франция, ни Голландия.

Последние 16 лет службы Крузенштерн был директором Морского кадетского корпуса, прокладывая новые пути и на этом поприще. При нём были введены новые предметы, расширена библиотека и с соизволения императора был учреждён особый офицерский класс для наиболее способных кадетов. Получив возможность работать в этом направлении, Крузенштерн прославил русский флот целым рядом «драгоценных сочинений, которые признаны были всем образованным миром достойными полного внимания». Русский флот отныне получил отечественную учебную литературу, которая используется и в наши дни.

Современники, и последователи Крузенштерна ценили его за огромный вклад в мировую науку, но не меньше – за выдающиеся человеческие качества. Подтверждением тому стал сбор средств на памятник, установленный напротив Морского кадетского корпуса к 100-летию со дня рождения Крузенштерна. Лучший памятник флотоводцу России, по отзывам моряков разных поколений. Так Иван Крузенштерн вернулся в свой родной Морской кадетский корпус – ныне Военный институт Военного учебно-научного центра Военно-Морского Флота «ВМА им. Адмирала Флота Советского Союза Н. Г. Кузнецова» – и стоит на набережной Невы, как бы провожая в плавание новые и новые выпуски русских моряков.

Источник: Пресс-служба Президентской библиотеки