Ансамбль пенсионеров "Казачка" Краснодарского края примет участие в музыкальных поединках в Подмосковье

/Анонс событий/

25-27 октября 2018 года в Сергиевом Посаде будет проходить финал III Конкурса хоровых коллективов пенсионеров России «Поединки хоров».

Уникальность фестивалю, право выступить на котором оспаривали самодеятельные коллективы из 30 регионов страны, придает возраст его участников. В каждом из прошедших отбор хоров и ансамблей не менее 70% вокалистов должны быть старше 55 лет – это обязательное условие. При этом самой старшей из заявившихся на конкурс участниц исполнилось 87 лет. Призеров и обладателей Гран-при назовет профессиональное жюри во главе с профессором Российской академии музыки им. Гнесиных Татьяной Малышевой. Организаторами мероприятия выступили Союз пенсионеров России и Министерство культуры Московской области.

На сцену песенного конкурса выйдут вокалисты-любители из 30 российских регионов – от Центральной России и Северного Кавказа до Дальнего Востока. На суд жюри и зрителей коллективы представят песни о родном крае, а также популярные произведения советских и российских композиторов. Зрелищной и яркой частью конкурсной программы станут музыкальные дуэли, где хоры будут выступать попарно и исполнят песни, посвященные комсомолу, советскому спорту, освоению целины и молодежи 60-х годов. Выбор темы неслучаен – 29 октября будет отмечаться 100-летие со дня создания ВЛКСМ. В дни проведения фестиваля его участники также посетят с шефскими концертами районы Подмосковья.

Конкурс хоровых коллективов пенсионеров России «Поединки хоров» проводится по инициативе Союза пенсионеров России с 2016 года. Цель конкурса: пропаганда, развитие и популяризация вокально-хорового искусства, содействие росту исполнительской культуры и мастерства хоровых коллективов, ансамблей, повышение статуса пожилого человека в обществе и его роли в творческом, культурном и социальном развитии страны, развитие разнообразных форм исполнительства, укрепление творческих контактов между коллективами.