"Мир без границ" приглашает...

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Совет общественной организации Краснодарского края по содействию в развитии физической культуры, спорта и творчества среди инвалидов «Мир без границ» утвердил план работы на 2019 года. Напомним, что лидером организации является депутат Госдумы России Владимир Синяговский.

В этом году должна стартует традиционная Спартакиада среди спортсменов с ограниченными возможностями здоровья по различным видам спорта. Участники соревнований представляют 25 муниципальных образований Краснодарского края. Будет семь этапов.

Первый этап спартакиады пройдет в Геленджике в марте по бочче. Это соревновательный вид спорта, специально адаптированный для инвалидов. Следующий этап, соревнования по шахматам, должен пройти в апреле на территории Туапсинского района. Город-герой Новороссийск примет спортсменов-пловцов в мае. Соревнования по легкой атлетике должны состоятся в июне в городе Горячий Ключ. В сентябре запланированы соревнования по бадминтону, которые должны состоятся на территории Северского района. В октябре месяце в городе Славянске-на-Кубани пройдут соревнования по настольному теннису. И завершит спартакиаду в ноябре месяце этап по пауэрлифтингу, который пройдет в городе Крымске.

На 2019 год запланированы творческие и социальные проекты.

Краевой фестиваль творчества среди людей с ограниченными возможностями здоровья «Путь к успеху» должен пройти в двух категориях:

* для участников в возрасте от 36 лет и старше, он состоится в городе Славянске-на-Кубани в мае;

* для участников в возрасте от 6 до 35 лет, фестиваль пройдет в городе-герое Новороссийске в октябре.

Городской инклюзивный конкурс «Школьная краса» пройдет в мае.

Финал Премии «Мама года» запланировано на 24 ноября и должен пройти в краевой столице.

Проект «Уроки доброты» стартует в сентябре 2019 года в общеобразовательных школах Новороссийска и Краснодара.

С целью дальнейшего расширения географии охвата участников, поиска новых источников финансирования деятельности, качественного улучшения уровня проведения мероприятий планируется открытие в течении года представительств организации в городах Анапе, Туапсе, Геленджике и Керчь.

И наконец, в декабре в городе-герое Новороссийске состоится подведение итогов работы организации, торжественное награждение и чествование победителей и призеров спартакиады и творческих конкурсов.

"Впереди напряженный, но очень интересный год. Приглашаем к участию в наших проектов всех желающих, всех неравнодушный," - поделился председатель Совета организации "Мир без границ" Виталий Козырев.