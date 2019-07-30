В Геленджике 7 сентября пройдёт торжественное открытие «Бархатного сезона»

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Минувшая весна наглядно показала, что расширение рамок курортного сезона нашему городу вполне по силам, главное заниматься этим вопросом планомерно.

Потому сейчас летом в администрации города занимаются организацией «культурной» осени. А осень в Геленджик по своим климатическим особенностям просто прекрасная. Мягкие солнечные лучи, ещё тёплое море, насыщенная культурно-развлекательная программа позволят выбирать наш курорт местом отдыха и в золотое время года. Кстати, некоторые россияне для отпуска выбирают именно это время. Осенью, как утверждают медики, и процесс оздоровления организма проходит гораздо эффективней и прохладные вечера максимально располагают к прогулкам и посещению различных мероприятий. Сейчас уже точно можно сказать, что в октябре на курорте пройдёт грандиозный фестиваль шансона «Бархатная осень в Геленджике», конкурс кулинарного мастерства «Золотой половник», конкурс парикмахерского искусства «Модная штучка». Будут и другие сюрпризы, которые преподнесёт Геленджик жителям и гостям курорта осенью. Подробности одной из акций, которая на территории муниципалитета, да и всех курортных городов края пройдёт впервые, пока не разглашаются, дабы не раскрывать интригу «Бархатного сезона». Но уже сейчас точно можно сказать, что в этом году осень в Геленджике будет особенной!

Источник: пресс-служба администрации муниципального образования город-курорт Геленджик