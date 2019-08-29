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Акция по сбору опасных отходов для утилизации от населения

7 сентября 2019 года отделом экологической безопасности совместно с Агентством «Ртутная безопасность» будет проводиться Акция по сбору опасных отходов для утилизации от населения.

К «опасным отходам», с которыми мы сталкиваемся в повседневной жизни, относятся: просроченные лекарства, люминесцентные лампы, пустые флакончики аэрозольной краски, вышедшие из строя цифровые камеры, компьютеры, телевизоры, принтеры, айподы, плееры, мобильные телефоны и зарядные устройства, DVD, CD, видео и аудиопленки, пейджеры, картриджи от принтеров и другая электроника, зажигалки, фильтры для воды, стеклянные градусники, б/у шины, использованная или сломанная бытовая техника (холодильники, кондиционеры и т.д.). Подсчитано, что одна пальчиковая батарейка, беспечно выброшенная в мусорное ведро, может загрязнить тяжёлыми металлами около 20 квадратных метров земли, а в лесной зоне это территория обитания двух деревьев, двух кротов, одного ёжика и нескольких тысяч дождевых червей! В батарейках содержится множество различных металлов — ртуть, никель, кадмий, свинец, литий, марганец и цинк, которые имеют свойство накапливаться в живых организмах, в том числе и в организме человека, и наносить существенный вред здоровью.

Акция будет проводиться 7 сентября 2019 года с 10:00 до 14:00 на двух площадках:

  1. Гипермаркет «Магнит», по адресу: улица Мира, 3, на парковке со стороны улицы Магистральной);
  2. ТЦ «Южный» (по адресу: улица Героев Десантников, 2, на парковке со стороны проспекта Дзержинского).

 

Источник: Начальник отдела экологической безопасности

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Категория: Новости / Анонс событий

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