В Абрау-Дюрсо во второй раз пройдет регата «Хрустальный кубок Абрау»

/Анонс событий/

Первый этап соревнований состоится 23-24 ноября 2019 года. «Хрустальный кубок Абрау» будет вручен лучшим яхтсменам в Абрау-Дюрсо уже второй год подряд.

Организатор соревнований – парусный клуб Abrau Sailing. Планируется проведение серии из 8 гонок, все из которых пройдут на озере Абрау. Первый этап состоится 23-24 ноября 2019 года. Заключительные гонки ожидаются в середине мая 2019 года. Главный приз – переходящий хрустальный кубок. Он хранится в парусном клубе Abrau Sailing на почетном месте с именами и фотографиями победителей.

К участию в гонках приглашаются взрослые и дети старше 8 лет. «Хрустальный кубок Абрау» проходит в трех классах: RSQuest, OPTISTAR от 16 лет и OPTISTAR до 16 лет. Особенность «Хрустального кубка Абрау» в том, что соревнования проходят, на удивление многим, не в летний период. Озеро Абрау практически никогда не замерзает, его акватория защищена от сильных ветров.

Расписание парусной регаты «Хрустальный кубок Абрау»:

23 ноября, суббота

09.00 – Сбор участников

10.00 – Брифинг, жеребьевка, обсуждение положения

12.00 – Старт гонки

24 ноября, воскресенье

09.00 – Сбор участников

10.30 – Брифинг

11.00-12.00 – Старт гонки

16.30 – Подведение итогов, награждение

Источник: Центр туризма «Абрау-Дюрсо»