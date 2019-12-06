"31 декабря в Крыму будет выходным днем, суббота 28 декабря — рабочим. Только что подписал соответствующий указ.
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Крым объявил 31 декабря 2019 года выходным днем
Глава Крыма Сергей Аксенов объявил 31 декабря 2019 года, вторник, выходным днем, сделав рабочей предшествующую субботу — 28 декабря.
Теперь крымчане смогут спокойно подготовиться к празднику, не разрываясь между работой и предновогодними хлопотами", — написал Аксенов в четверг на своей странице во Вконтакте.
По его мнению, это особенно важно для женщин, на которых "в эти дни ложится основная нагрузка".
Как сообщалось, в этом году у жителей Крыма было четыре дополнительных выходных по случаю религиозных праздников: Пасхи, Ораза-байрама, Троицы и Курбан-байрама. Такой указ Аксенов подписал в марте.
Источник: https://tourism.interfax.ru/ru/news/articles/64581/.htm
Категория: Новости / Анонс событий