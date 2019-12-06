Крым объявил 31 декабря 2019 года выходным днем

По его мнению, это особенно важно для женщин, на которых "в эти дни ложится основная нагрузка".

Как сообщалось, в этом году у жителей Крыма было четыре дополнительных выходных по случаю религиозных праздников: Пасхи, Ораза-байрама, Троицы и Курбан-байрама. Такой указ Аксенов подписал в марте.