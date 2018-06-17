Об этом он сказал журналистам входе совещания в Джанкое на тему социально-экономического развития города, передает корреспондент 3652.ru.

"В перспективе железнодорожное сообщение все равно вернется, но в ближайшие три-четыре года на это рассчитывать не стоит", – отметил Аксенов, уточнив, что это станет возможными после смены власти в соседнем государстве.

Кроме того, глава региона поручил Минэкономразвития и Минтрансу Республики разработать логистику перемещения грузов по железной дороге через Крымский мост с использованием узловой сортировочной станции в Джанкое.

Железнодорожная однопутная дорога от Керчи в Симферополь проходит до станции Владиславовка (район Феодосии), затем до узловой станции Джанкой на севере Крыма. Железнодорожное сообщение от Джанкоя до крымской столицы— двухпутное и электрифицированное. Железнодорожную часть Крымского моста планируется ввести в эксплуатацию в декабре 2019 года.