Выплаты ветеранам в честь празднования 75–летия Великой Победы

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В Геленджике в связи с 75-ой годовщиной Победы в Великой Отечественной Войне установлена дополнительная мера социальной поддержки в виде единовременной выплаты ветеранам 25 и 10 тысяч рублей.

"Мудрое решение местных властей установить дополнительные выплаты нашим ветерана к уже объявленным Президентом страны, - отметил депутат Госдумы РФ Владимир Синяговский, - Низкий поклон всем ветеранам, проживающим в городе-курорте Геленджик. Мира и добра. С праздником Великой Победы!"

Уточним, что 25 000 рублей получат инвалиды и ветераны ВОВ, а также бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период Второй мировой войны.

А 10 000 рублей получат труженики тыла, проработавшие в период ВОВ не менее 6 месяцев.