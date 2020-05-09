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Выплаты ветеранам в честь празднования 75–летия Великой Победы

В Геленджике в связи с 75-ой годовщиной Победы в Великой Отечественной Войне установлена дополнительная мера социальной поддержки в виде единовременной выплаты ветеранам 25 и 10 тысяч рублей.
"Мудрое решение местных властей установить дополнительные выплаты нашим ветерана к уже объявленным Президентом страны, - отметил депутат Госдумы РФ Владимир Синяговский, - Низкий поклон всем ветеранам, проживающим в городе-курорте Геленджик. Мира и добра. С праздником Великой Победы!"
Уточним, что 25 000 рублей получат инвалиды и ветераны ВОВ, а также бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период Второй мировой войны.
А 10 000 рублей получат труженики тыла, проработавшие в период ВОВ не менее 6 месяцев.
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Категория: Новости / Анонс событий

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