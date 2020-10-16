Снижение факторов риска для продления здоровой, активной жизни

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В гостях у радио "Эхо Москвы" побывал Александр Розанов - старший научный сотрудник лаборатории сердечно-сосудистого старения ОСП «Российский геронтологический научно-клинический центр» ФГБОУ ВО РНИМУ им. Пирогова Минздрава РФ ОСП РГНКЦ, к.м.н.

? В студии Яна Розова. Здравствуйте! На связи со мной Александр Розанов, старший научный сотрудник лаборатории сердечно-сосудистого старения Российского геронтологического научно-клинического центра, кандидат медицинских наук.

Александр Розанов? Добрый день, Яна! Очень приятно.

Я. Розова? Тема эфира: «Снижение факторов риска для продления здоровой и активной жизни». Согласно статистике неинфекционные заболевания ежегодно уносят больше жизней, чем все возможные эпидемии. С чем это связано?

А. Розанов? Ну, это связано, во-первых, с тем, что мы так устроены, и путем… длительным путем эволюции мы, в конце концов, пришли к тому, что мы сейчас имеем: отказ человека разумного от здорового образа жизни, который включает в себя свежий воздух, правильное питание, адекватную двигательную активность и соблюдение основных принципов психического здоровья привел нас к тому, что сейчас в мире порядка 40-45 миллионов человек умирает от хронических неинфекционных заболеваний. Причем самое печальное, что около 15 миллионов умирает в самом, что ни на есть, нужном возрасте. То есть это возраст, который в Российской Федерации принято называть — возраст трудоспособный. Это от 30 до 60 лет. Это, по сути, элита нации. Это золотой фонд нации. И, вот, практически, треть пациентов умирает именно в этом возрасте. И это огромная проблема. Это проблема не только Российской Федерации, но и всего мира.

Я. Розова? Но то, что Вы перечислили, наверное, сможет как-то изменить ситуацию?

А. Розанов? Вы имеете в виду перечисленные факторы риска?

Я. Розова? Да.

А. Розанов? Ну, это даже не факторы риска. На самом деле то, что я перечислил – это то, наверное, ради чего эволюционировал человек. То есть, он был крепок морально. Я имею в виду психическое здоровье. Он жил в условиях хорошей экологической окружающей обстановки; то есть — это чистый воздух, это чистая вода, это чистая земля, это чистые продукты. Коль мы коснулись чистых продуктов, то это — и правильное питание. То есть, то, что нашёл — то и съел.

К величайшему сожалению, за последний век диета соотечественников сильно поменялась. Ведь вспомните — раньше была такая замечательная болезнь, называлась подагра. Ну, она, правда, есть и сейчас, но сейчас портрет подагры драматически изменился. Помните, в книгах классиков было: Тихон или там, не знаю, Матвей состоял при барине и, подъедая с барского стола, заработал себе благородную болезнь. Подагру. То есть отказ от привычного здорового питания привел к тому, что человек заработал себе болезнь.

К величайшему сожалению, это касается не только подагры, то есть, не только нарушения пуринового обмена — это касается и нарушения обмена холестерина, и, как следствие, рост инфарктов и инсультов. Это нарушение потребления поваренной соли. Ведь, опять же, вспомните — каждый помнит эту замечательную народную традицию: соль просыпалась — поругаемся. А почему так? Ну, потому, что соль во все времена была страшно дорогим продуктом. Если ты умудрялся в крестьянской избе, или, там, купеческом доме, просыпать соль, — мало тебе не казалось. По сути, ты рассыпал золотые монеты по столу.

А сейчас — сколько стоит соль в магазине? Сколько хочешь, столько и добавляй. Чистый, рафинированный продукт, напрямую влияющий на вкусовые рецепторы, приводит к тому, что мы начинаем есть больше. Ну, маленький пример. Кто-нибудь когда-нибудь пробовал то детское питание, которым мы кормим наших детей, ну, где-то, там, до 3-х лет?

Рекомендуем полностью познакомится с интервью эксперта.

https://echo.msk.ru/programs/beseda/2725368-echo/