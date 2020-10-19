Росстат приглашает проверить уровень статистической грамотности в онлайн-режиме и принять участие в ежегодном статистическом диктанте

/Анонс событий/

Желающим определить, насколько хорошо они владеют знаниями о статистике, предстоит за один час в формате тестирования ответить на 30 вопросов по темам «Статистика каждый день», «Цифры войны», «Перепись населения», «Общая теория статистики», «Из истории статистики».

Для участия в акции необходима предварительная регистрация на официальном сайте статистического диктанта https://sd.rosstat.gov.ru/

Старт статистического диктанта – 20 октября.

Задания будут доступны до 23:59 (мск) 22 октября на сайте https://sd.rosstat.gov.ru/. О результатах участники смогут узнать уже 23

октября в личном кабинете. Там же их будет ожидать памятный сертификат.

Впервые просветительская акция «Статистический диктант» состоялась в 2019 году и посвящалась 100-летию органов статистики Алтайского края. В нынешнем году диктант приурочен к Всемирному дню статистики, который отмечается раз в пять лет 20 октября.

Статистический диктант организован Росстатом, Управлением Федеральной службы государственной статистики по Алтайскому краю и Республике Алтай, Территориальным органом Федеральной службы государственной статистики по Кемеровской области при поддержке Российской ассоциации статистиков.

Всероссийская перепись населения пройдет с 1 по 30 апреля 2021 года с применением цифровых технологий. Главным нововведением предстоящей переписи станет возможность самостоятельного заполнения жителями России электронного переписного листа на портале Госуслуг (Gosuslugi.ru). При обходе жилых помещений переписчики будут использовать планшеты со специальным программным обеспечением. Также переписаться можно будет на переписных участках, в том числе в помещениях многофункциональных центров оказания государственных и муниципальных услуг «Мои документы».

Источник: Медиаофис Всероссийской переписи населения