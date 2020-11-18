Премьера первого подросткового реалити-сериала «Посмотрим» пройдет в «Орленке»

/Анонс событий/

24 ноября во Всероссийском детском центре «Орлёнок» состоится премьера первой серии сериала «Посмотрим», в котором участники ? подростки ? путешествуют по России, знакомятся и знакомят сверстников с культурными и историческими особенностями страны. Первыми зрителями станут почти 1 000 школьников из 8 регионов. Пилотный сезон сериала посвящен событиям Великой Отечественной войны.

Участницы первого сезона побывали в Волгограде, Мурманске и Москве, где вместе с экспертами, историками и краеведами посетили места, связанные с событиями и героями Великой Отечественной войны. Школьницы открыли для себя необычные истории и факты, о которых рассказывают и которые показывают зрителям. Сериал является частью федерального проекта «Россия глазами детей», который организован Группой компаний «Просвещение» и проектом «ГЕРОИ» при поддержке Фонда президентских грантов. Информационный партнер – Союз журналистов России.

Презентация первой серии пройдет 24 ноября в ВДЦ «Орлёнок», подключиться к трансляции можно будет на официальном сайте проекта: posmotrim.film. Для зрителей сериал будет доступен в онлайн-кинотеатре премьер «Телекарта».

В этот же день для орлят проведут познавательный квиз звезды, историки, герои сериала, представители музейных комплексов, актеры театра и кино. Среди них: актриса и телерадиоведущая Яна Поплавская, певец и телеведущий Прохор Шаляпин, актер театра и кино, художественный руководитель Театральной студии «Мастер» Николай Иванов.