До конца голосования за регионы блог-тура «Россия – страна возможностей» осталась неделя: Краснодарский край в ТОП-5 претендентов на проведение масштабного блог-тура

/Анонс событий/

С 3 декабря 2020 года проект «ТопБЛОГ», входящий в президентскую платформу «Россия – страна возможностей», проводит народное голосование: пользователи выбирают регионы России, в которые отправятся самые успешные участники проекта и блогеры-миллионники, чтобы снять фильмы о туристической привлекательности страны.

Голосование продлится до 25 января 2021 года. Оставить свой голос за регион можно в сообществе https://vk.com/rsvru.

Сейчас в народном голосовании лидируют Республика Коми, Челябинская область, Пермский край. Именно в эти регионы могут отправиться успешные участники проекта и известные блогеры – телеведущая Елена Летучая, инстамама Ирина Акопян и многие другие.

Чтобы у регионов с разной численностью населения были равные шансы на победу, голосование проходит по трем номинациям:

Субъекты РФ с численностью населения от 1 млн и выше;

Субъекты РФ с численностью от 500 тысяч до 1 млн;

Субъекты РФ с численностью населения до 500 тысяч.

За неделю до окончания голосования пользователи соцсетей становятся все более активными. Так, жители Республики Коми за несколько дней значительно увеличили шансы своей малой родины: сейчас у региона более 25 тысяч голосов. В данный момент это лучший результат среди всех номинаций.

Следующей в предварительном шорт-листе идет Челябинская область со счетом в 23,8 тысяч голосов. Челябинск претендует на победу в направлении «Субъекты РФ с численностью от 1 млн и выше».

На третьем месте рейтинга – Пермский край (17 тыс.). Далее следуют Красноярский край (14,9 тыс.) и Самарская область (11,8 тыс.).

В официальном сообществе президентской платформы «Россия – страна возможностей» ВКонтакте, где проходит голосование, представители регионов призывают земляков и остальных пользователей включиться в борьбу в комментариях:

«В Чувашской Республике очень много исторических мест! Славится красивой природой. Является родиной космонавта А.Г. Николаева. Прекрасная столица Чебоксары – есть на что посмотреть. Сама императрица Екатерина посещала наши места. Голосуйте за Чувашию!»

«В Забайкалье столько достопримечательностей! Захватывающая дух история, разнообразный животный мир (множество занесено в Красную книгу), прекрасная природа. Тайга, леса, степи, даже Чарские пески (пустыня среди гор)... Приезжайте сами, люди у нас гостеприимные, особенно в районах края!»

«Дагестан - самая гостеприимная, тёплая, радушная республика, где всегда и везде вкусная еда и доброжелательные люди».

15 регионов, которые попадут в шорт-лист голосования, посетят самые успешные участники проекта «ТопБЛОГ» и их наставники – известные блогеры с многомиллионной аудиторией. Они проведут творческие встречи, мастер-классы и автограф-сессии для жителей. Кроме того, они расскажут о туристических жемчужинах и местном колорите в своих аккаунтах. О 5 регионах, ставших абсолютными победителями голосования, блогеры снимут красочные фильмы.

Напомним, «ТопБЛОГ» – проект, где каждый может получить навыки успешного ведения соцсетей и попробовать стать блогером. Лучшие участники выиграют реальные рекламные контракты, статус амбассадора, получат раскрутку своих аккаунтов, а также станут участниками блог-тура «Россия – страна возможностей».

Регистрация на участие в проекте «ТопБЛОГ» проходит до 5 февраля 2021 года.

Источник: Автономная некоммерческая организация (АНО) «Россия – страна возможностей»