Кому правительство выделило средства на борьбу с COVID-19
Регионы, которые получат наибольшие суммы из федерального бюджета на борьбу с коронавирусной инфекцией и «обеспечение устойчивости и сбалансированности бюджетов»:
1. Татарстан — 13,6 млрд руб.
2. Краснодарский край — 11,7 млрд руб.
3. Свердловская область — 9,9 млрд руб.
4. Башкортостан — 9,7 млрд руб.
5. Кемеровская область — 9 млрд руб.
Меньше всех денег федеральный центр направил в следующие субъекты РФ:
1. Республика Ингушетия — 27 млн руб.
2. Республика Алтай — 154 млн руб.
3. Республика Тыва — 195 млн руб.
4. Ненецкий АО — 216 млн руб.
5. Республика Калмыкия — 236 млн руб.
Регионы, которым не перечислили деньги:
1. Москва
2. Санкт-Петербург
3. Ленинградская область
4. Тюменская область
5. Амурская область
6. Магаданская область
7. Сахалинская область
8. Ханты-Мансийский АО
9. Ямало-Ненецкий АО
10. Чукотский АО
Источник: сайт Правительства