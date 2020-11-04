Кому правительство выделило средства на борьбу с COVID-19

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Регионы, которые получат наибольшие суммы из федерального бюджета на борьбу с коронавирусной инфекцией и «обеспечение устойчивости и сбалансированности бюджетов»:

1. Татарстан — 13,6 млрд руб.

2. Краснодарский край — 11,7 млрд руб.

3. Свердловская область — 9,9 млрд руб.

4. Башкортостан — 9,7 млрд руб.

5. Кемеровская область — 9 млрд руб.

Меньше всех денег федеральный центр направил в следующие субъекты РФ:

1. Республика Ингушетия — 27 млн руб.

2. Республика Алтай — 154 млн руб.

3. Республика Тыва — 195 млн руб.

4. Ненецкий АО — 216 млн руб.

5. Республика Калмыкия — 236 млн руб.

Регионы, которым не перечислили деньги:

1. Москва

2. Санкт-Петербург

3. Ленинградская область

4. Тюменская область

5. Амурская область

6. Магаданская область

7. Сахалинская область

8. Ханты-Мансийский АО

9. Ямало-Ненецкий АО

10. Чукотский АО

Источник: сайт Правительства