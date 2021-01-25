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Сокращении подачи в Новороссийск на 50%

28 января в городе-герое Новороссийске будут ограничена подача воды в жилые дома и на социальные объекты. Поделитесь новостью с друзьями и соседями.

В адрес МУП «Водоканал города Новороссийска» поступило письмо от ГУП КК «Кубаньводкомплекс» РЭУ «Троицкий групповой водопровод» о том, что: в связи с вводом водопровода «ТГВ» в работу после реконструкции в соответствии «Правил технической эксплуатации систем и сооружений коммунального водоснабжения и канализации» с 10:00 до 14:00  28 января будет снижена на 50 % подача воды абонентам присоединений к МВ№2 от НС-4 МУП «Водоканал города Новороссийска»  

Выход на плановый режим подачи воды в течении 4 часов после окончания работ.

На основании указанной выше информации, МУП «Водоканал» будет осуществлять подачу холодной воды в следующем режиме:

27.01.2021 г - утренняя подача с 6:00 до 7:30, вечерняя подача с 18:00 до 19:30;

28.01.2021 г - утренняя подача с 06:00 до 7:30, вечерняя подача с 18:00 до 19:30;

29.01.2021 г - утренняя подача с 06:00 до 07:30,

вечерняя подача воды будет осуществляться в штатном режиме.

Подвоз воды населению будет осуществляться автоцистернами, в связи с чем чрезвычайная ситуация не прогнозируется.  

После выхода ТГВ на режим подача водоснабжения будет восстановлена в полном объеме.

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Категория: Новости / Анонс событий

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