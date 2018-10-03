Внимание! Прекращается подача воды!

/Экстренная новость/

В связи с проведением плановых работ ГУПКК «Кубаньводокомплекс» РЭУ ТГВ на магистральном водоводе №3 от НС-4 г. Новороссийск до пос. Верхнебаканского по присоединениям пос. Верхнебаканский, пос. Гайдук- будет прекращена подача воды на 24 часа с 04.10.18 с 06.00 часов по 05.10.18 до 06.00 часов.

На момент проведения работ РЭУ ТГВ, МУП «Водоканал» будет осуществлять подачу холодного водоснабжения в пос. Гайдук и пос. Верхнебаканский в следующем режиме: 03.10.18 вечером с 18.00 до 20.00, 04.10.18 утром с 06.00 до 08.00, вечером с 18.00 до 20.00 и 05.10.18 утром с 06.00 до 08.00, вечерняя подача будет осуществляться в штатном режиме.

Будет осуществлен подвоз воды автоцистернами по заявкам, т. 309-860, 309-861.

Источник: МБУ «Безопасный город»