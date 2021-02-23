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25 февраля начнется голосование за возвращение памятника Дзержинскому на историческое место

Это очень важно, потому что Россия окончательно отказывается от навязанного США и Европой курса на дискредитацию и уничтожение собственной истории.

Понятно, что противодействие будет огромным. Уже заходится в истерике видный поэт-гитлерист Быков, заламывает руки неполживое Би-Би-Си. Уже подленько добавлен в голосование Невский, хотя вариантов должно быть ровно два: "вы за возвращение памятника Дзержинскому" или "вы против возвращения памятника Дзержинскому".
Проголосовать за возврат памятника Феликсу Эдмундовичу на историческое место можно будет на сайте https://www.mos.ru в разделе "Активный гражданин", с 25 февраля по 5 марта.
«Я всей душой стремлюсь к тому, чтобы не было на свете несправедливости, преступления, пьянства, разврата, излишеств, чрезмерной роскоши, публичных домов, в которых люди продают свое тело или душу или и то и другое вместе; чтобы не было угнетения, братоубийственных войн, национальной вражды…» (Ф.Э.Дзержинский в письме А.Э. и Г.А. Булгак. Седлецкая тюрьма, ноябрь 1901 года).
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От редакции: Мы голосуем за Дзержинского!

Источник: Телеграм-каналы

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Категория: Новости / Анонс событий

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25 февраля начнется голосование за возвращение памятника Дзержинскому на историческое место

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