25 февраля начнется голосование за возвращение памятника Дзержинскому на историческое место

/Анонс событий/

Это очень важно, потому что Россия окончательно отказывается от навязанного США и Европой курса на дискредитацию и уничтожение собственной истории.

Понятно, что противодействие будет огромным. Уже заходится в истерике видный поэт-гитлерист Быков, заламывает руки неполживое Би-Би-Си. Уже подленько добавлен в голосование Невский, хотя вариантов должно быть ровно два: "вы за возвращение памятника Дзержинскому" или "вы против возвращения памятника Дзержинскому".

Проголосовать за возврат памятника Феликсу Эдмундовичу на историческое место можно будет на сайте https://www.mos.ru в разделе "Активный гражданин", с 25 февраля по 5 марта.

«Я всей душой стремлюсь к тому, чтобы не было на свете несправедливости, преступления, пьянства, разврата, излишеств, чрезмерной роскоши, публичных домов, в которых люди продают свое тело или душу или и то и другое вместе; чтобы не было угнетения, братоубийственных войн, национальной вражды…» (Ф.Э.Дзержинский в письме А.Э. и Г.А. Булгак. Седлецкая тюрьма, ноябрь 1901 года).

Регистрируйтесь. И начинайте отстаивать нашу историю и нашу страну.

От редакции: Мы голосуем за Дзержинского!

Источник: Телеграм-каналы