Вернуть памятник Дзержинскому на Лубянку в Москве?

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В Центральный исполком «Офицеров России» поступило письмо от внучатого племянника Ф.Э.Дзержинского Владимира Дзержинского, который от имени семьи выразил благодарность нашей организации за меры по возвращению памятника видного советского деятеля на Лубянскую площадь г.Москвы.

Напомним, ранее руководство Общероссийской организации «Офицеры России» обратилось к Генеральному прокурору Российской Федерации с просьбой восстановить памятник Феликсу Дзержинскому на Лубянке, незаконно демонтированный в 1991 году.

«Уважаемые товарищи генералы, офицеры! – говорится в письме. – Мы, потомки семьи Ф.Э.Дзержинского, выражаем вам сердечную благодарность за принимаемые вами меры по возвращению памятника Ф.Э.Дзержинского на Лубянскую площадь г.Москвы.

Наша семья Дзержинских испытала шоковое состояние, увидев на телеэкранах, как распоясавшаяся толпа удавкой стаскивала памятник Феликсу Эдмундовичу. Только отупевшие и обезумевшие люди, разгоряченные алкоголем, могли так варварски обращаться подобным образом с историей страны.

Нет сомнения, что незаконный и преступный демонтаж памятника видному советскому деятелю Ф.Э.Дзержинскому в 1991 году был первым и спланированным ударом, направленным на развал Советского Союза. За ним последовали колоссальные потрясения и бедствия для народов нашей страны.

Наш предок Ф.Э.Дзержинский оставил глубокий след в истории, выступая в разных качествах: мужественный революционер, проведший долгие годы в заключении, создатель главной спецслужбы страны, первый чекист, участвовавший в разработке и проведении сложнейших операций разведки и контрразведки.

Кроме того, Ф.Э.Дзержинский боролся с детской беспризорностью, восстанавливал транспорт, наконец руководил всей промышленностью страны. Пусть нынешние чиновники еще заработают уважение людей к себе, какое имел Феликс Эдмундович.

Восстановление памятника не означает возврата к прошлому. Очень сильная работа скульптора Вучетича будет вновь напоминать сотрудникам правоохранительных органов о завете Ф.Э.Дзержинского: у чекиста должны быть холодная голова, горячее сердце и чистые руки».

Источник: Телеграм-канал Наивный лис