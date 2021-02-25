GeekBrains проведет бесплатный онлайн-интенсив по профориентации для подростков

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Онлайн-интенсив “Профориентация для подростков: выбираем перспективную IT-профессию” пройдет 4 марта.

Эксперты из российских IT-компаний расскажут, как найти свое призвание и освоить актуальную специальность. Школьники узнают, как построить карьеру, а родители — чем им помочь.

На митапе преподаватели GeekSchool и практикующие руководители из MY.GAMES, Pixonic, Ситимобил и Маруси (голосовой помощник) расскажут о своей работе в формате 15-минутных презентаций, поделятся, на какие IT-специальности сейчас растет спрос, и подскажут, какие навыки надо тренировать уже в подростковом возрасте, чтобы добиться успеха в карьере.

Полезным интенсив будет не только для школьников, но и для родителей. Ребята всего за 45 минут создадут свою первую игру на Scratch*, а родители узнают, чем занимаются востребованные IT-специалисты, и смогут понять, как помочь ребенку выбрать подходящую профессию. В конце митапа гости получат шанс выиграть бесплатное обучение на любом из курсов в GeekSchool.

Трансляция состоится 4 марта с 19:00 до 21:00 по московскому времени в онлайн-формате. Мероприятие бесплатное, для участия необходимо зарегистрироваться.

*Scratch — это инструмент для программирования. Он позволяет создавать игры и мультфильмы прямо в браузере. C его помощью можно прокачать логику, а также стратегическое и пространственное мышление.