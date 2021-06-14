V Всероссийский водный конгресс пройдет в городе Москве с 28 по 30 июня 2021 года

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С 28 по 30 июня 2021 года в городе Москве в Центральном выставочном комплексе «Экспоцентр» пройдет V Всероссийский водный конгресс. В павильоне «Форум» будут организованы масштабные площади для экспонентов, специальные зоны для проведения пленарных заседаний, «круглых столов», подписания соглашений и других деловых мероприятий.

Как сообщили Фонду содействия реформированию ЖКХ в Пресс-службе Всероссийского водного конгресса, крупнейший федеральный тематический форум будет посвящен обсуждению результатов реализации государственных программ по сохранению и оздоровлению водного фонда страны, формированию повестки устойчивого развития водохозяйственного комплекса и переходу на зеленое водопользование в отраслях промышленности.

В течение трех дней работы форума планируется провести порядка 30 «круглых столов», тематических сессий и пленарных заседаний. Основными темами, которые будут предложены для обсуждения в ходе указанных мероприятий, станут новые тренды, технологии, финансовые инструменты и механизмы государственной поддержки водохозяйственного комплекса России в рамках экологически ориентированной модели экономического развития. Среди ключевых вопросов: повышение эффективности государственных и частных инвестиций в водные проекты, итоги реализации всех федеральных программ по защите и реабилитации водных ресурсов, разработка новых проектов по оздоровлению рек и озер, подходы к устойчивому развитию гидротехнической, портовой, коммунальной инфраструктуры, мелиоративных систем, переход на ресурсоэффективное и рациональное водопользование в различных отраслях промышленности, совершенствование системы мониторинга водных объектов.

Планируется, что на мероприятиях форума представители субъектов РФ представят свои предложения по повышению эффективности реализации федеральных проектов и программ по водным ресурсам, совершенствованию регулирования водного хозяйства и изменениям природоохранного законодательства.

Как отмечают организаторы, площадка V Всероссийского водного конгресса также станет местом встречи крупнейших промышленных водопользователей страны. Они обсудят новые требования и подходы к снижению негативного воздействия на водные объекты в рамках зеленой повестки устойчивого развития России, а также законодательные изменения, регулирующие использование водных ресурсов в различных отраслях промышленности.

Всероссийский водный конгресс ежегодно проходит при поддержке и содействии спецпредставителя Президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергея Иванова, Совета Федерации, Государственной Думы, Минприроды России, Минсельхоза России, Минстроя России, Минэнерго России, Минтранса России, Минпромторга России, Минэкономразвития России, Минвостокразвития России, Роспотребнадзора, Росводресурсов и др.

К участию в мероприятии приглашены высшие органы власти субъектов РФ, крупнейшие водопользователи из различных отраслей добывающей и обрабатывающей промышленности (ТЭК, АПК, ЖКХ, водный транспорт и др.), представители экспертного, научного и бизнес- сообществ, а также зарубежные делегации и торгпредства из европейских государств, стран ЕАЭС и СНГ.

Генеральным партнером Всероссийского водного конгресса является государственная корпорация – Фонд содействия реформированию ЖКХ.

Как и в предыдущие годы одним из ключевых событий конгресса станет открытие выставочной экспозиции VODEXPO 2021, основной целью которой является демонстрация научно-технических достижений России и зарубежных стран в сфере эффективного и экологически ответственного использования водных ресурсов в различных отраслях промышленности. На выставочной площадке будет представлено оборудование по очистке сточных вод, водоснабжению, водоподготовке, транспортировке воды, мелиорации земель, а также специальная техника для углубления русел рек, очистки водоемов, подъема затонувших судов, строительства гидротехнических сооружений.

Помимо этого, на выставке состоится торжественная церемония награждения победителей конкурса СМИ «Россия – планета воды!», который проходит при поддержке Минприроды России, Федерального агентства водных ресурсов, Союза журналистов России и Факультета журналистики МГУ им. Ломоносова.

Источник: Департамент внешних коммуникаций и связей с общественностью государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства