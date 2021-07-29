РПЛ уведомила клубы о переносе общего собрания

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Премьер-лига уведомила клуба о переносе общего собрания клубов на более поздний срок. Такое решение принято в связи с просьбой ряда клубов.

Они хотят более детально изучить предложения компании Hypercube по реформированию системы соревнований, а также исполнения поручения зампреда Правительства Дмитрия Чернышенко. Ориентировочная дата проведения собрания — конец августа.

Кроме того, вопрос по переносу 6-го тура РПЛ (была просьба главного тренера сборной Валерия Карпина о переносе тура) будет решен заочным голосованием или голосованием в онлайн-режиме.

Источник: «РБ Спорт»