Депутат Госдумы Иван Демченко:  дополнительная помощь из бюджета региона в  Абинском районе будет направлена на ремонт образовательных учреждений

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В муниципальном образовании Абинский район принято решение о распределении части средств из краевой казны на капитальные ремонты: кровли в детском саду 29 станицы Холмской, спортивного зала школы 10 поселка Ахтырского, пищеблока школы 32 хутора Ольгинского, а также на благоустройство и ремонт ограждения школы 23 хутора Краснооктябрьского.

В новом учебном году школьники войдут в обновлённые помещения и дворы школ района.

- Создавать комфортные условия для занятий с детьми - задача представителей всех уровней власти. Поддержка сферы образования сегодня - это наши инвестиции в уверенное завтра, прокомментировал Иван Иванович.

Выбор объектов не случаен. За основу взяты наказы избирателей, озвученные летом 2021 года жителями Славянского избирательного округа.

Депутаты Законодательного Собрания Краснодарского края поддержали инициативу депутата Госдумы Ивана Демченко направить в Абинский, Крымский, Славянский и Темрюкский районы по 25 миллионов рублей из бюджета региона на реализацию наказов избирателей.

#командаДемченко