Депутат Госдумы Иван Демченко продолжил рассмотрение наказов избирателей, поступивших в ходе предвыборной кампании

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? В каждом районе свои проблемы, но основным направлением деятельности в округе считаю - содействие здравоохранению. Задачи депутата Госдумы - оказывать системную помощь федерального уровня. Решая глобальные проблемы, легче помогать с текущими вопросами, - прокомментировал Иван Демченко.

В Славянском районе большинство жителей в наказах уделило внимание вопросам ЖКХ и сбору мусора (30%), на втором месте - проблемы, связанные с состоянием дорог и освещением улиц (22%), на третьем месте - вопросы об образовании (11%). Остальные распределены по направлениям: ЖКХ, культура, благоустройство и другими.

Во взаимодействии с органами местного самоуправления ряд обращений рассмотрен оперативно.

В ходе региональной недели депутат дал поручения помощникам информировать избирателей об исполнении наказов. Вопросы федерального и краевого уровня взяты в работу.

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