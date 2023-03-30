Новый тип индивидуальных инвестиционных счетов будет создан в России по инициативе Правительства РФ

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Благодаря такому решению для россиян будет предусмотрено сразу несколько льгот. Среди них и единый вычет, который позволит снизить налоги на такие вклады. А также гарантии сохранности денег как с действующими банковскими вкладами.

Как объяснил на встрече с жителями своего избирательного округа депутат Госдумы от партии «Единая Россия» Иван Демченко, на данный момент разрабатываются условия для выпуска облигаций федерального займа и других фининструментов в дружественных валютах. Также обсуждаются вопросы возвращения компаний в отечественную юрисдикцию.

По мнению парламентария, это позволит повысить экономическую активность граждан, а также улучшить экономическое положение в стране на фоне попыток со стороны Запада ограничить действия России.