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 Правовая коллизия для жителей новых регионов была устранена благодаря решению Правительства РФ

Теперь жители ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, получившие российское гражданство до принятия этих субъектов в состав России, будут зарегистрированы по месту жительства, где они были прописаны ранее в этих регионах.

 

До принятия норматива граждане не могли получить отметку о регистрации из-за того, что этот момент не был учтен при принятии субъектов в состав государства.

С такими вопросами обращались беженцы, находящиеся в ПВР Темрюкского района и города-курорта Анапы, в общественных приёмных депутата Госдумы Ивана Демченко. 

Как прокомментировал Иван Иванович, власти делают все, чтобы жизнь соотечественников была комфортной. Для усовершенствования и упрощения ряда моментов, в том числе в вопросе оформления паспортов, Госдума и Правительство РФ принимают такие решения.

Он выразил уверенность, что данный вектор продолжится и в будущем, чтобы интеграция в российское правовое поле проходила быстрее.

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