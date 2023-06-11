 Правовая коллизия для жителей новых регионов была устранена благодаря решению Правительства РФ

/Анонс событий/

Теперь жители ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, получившие российское гражданство до принятия этих субъектов в состав России, будут зарегистрированы по месту жительства, где они были прописаны ранее в этих регионах.

До принятия норматива граждане не могли получить отметку о регистрации из-за того, что этот момент не был учтен при принятии субъектов в состав государства.

С такими вопросами обращались беженцы, находящиеся в ПВР Темрюкского района и города-курорта Анапы, в общественных приёмных депутата Госдумы Ивана Демченко.

Как прокомментировал Иван Иванович, власти делают все, чтобы жизнь соотечественников была комфортной. Для усовершенствования и упрощения ряда моментов, в том числе в вопросе оформления паспортов, Госдума и Правительство РФ принимают такие решения.

Он выразил уверенность, что данный вектор продолжится и в будущем, чтобы интеграция в российское правовое поле проходила быстрее.