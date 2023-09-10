Правительство России возобновляет предоставление льготных кредитов для инфраструктурных проектов в сфере дорожного хозяйства

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Согласно новому решению, компании, занимающиеся ремонтом и строительством дорог, смогут получать займы для опережающего выполнения заказов, включая те, которые осуществляются в рамках национального проекта "Безопасные качественные дороги".

Не менее важно, что ставка по таким льготным кредитам будет снижена до всего 3%.

На протяжении ближайших 4 лет планируется направить на эти цели почти 700 миллионов рублей. Это важный шаг для поддержки инфраструктурных проектов, которые не только улучшат состояние дорог в стране, но также обеспечат безопасность движения, что имеет критическое значение для всех граждан.

Как отметил Иван Демченко, депутат Госдумы:

«Эти шаги помогут сохранить текущий темп и обеспечат финансирование ключевых инфраструктурных проектов, способствуя объединению нашей огромной страны. Наша цель - обеспечить появление современных транспортных сетей в городах, станицах, хуторах Кубани, которые полностью соответствуют потребностям граждан.

Эта работа проводится по поручению Президента России, и движение вперед в области развития инфраструктуры заметно. Совместными усилиями страна стремится сделать дороги более безопасными и комфортными для всех граждан.»