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/Анонс событий/

В Новороссийске 30 декабря отключат свет

АО "НЭСК" сообщает об очередных отключениях трансформаторных подстанций в городе-герое Новороссийске в связи с плановыми работами. 

30 декабря отключения пройдут по следующим адресам:

- поселок Гайдук, улица Гагарина, улица Труда – Новороссийское шоссе с 10.00 до 17.00

- улицы Русская, Заставная, Счастливая, Славянская, Кузнечная отключат с 09.00 17.00.

Просим предупредить родных и друзей проживающих по данным адресам. 

Источник: Пресс-служба АО "НЭСК"

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Категория: Новости / Анонс событий

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