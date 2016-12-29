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В Новороссийске 30 декабря отключат свет
АО "НЭСК" сообщает об очередных отключениях трансформаторных подстанций в городе-герое Новороссийске в связи с плановыми работами.
30 декабря отключения пройдут по следующим адресам:
- поселок Гайдук, улица Гагарина, улица Труда – Новороссийское шоссе с 10.00 до 17.00
- улицы Русская, Заставная, Счастливая, Славянская, Кузнечная отключат с 09.00 17.00.
Просим предупредить родных и друзей проживающих по данным адресам.
Источник: Пресс-служба АО "НЭСК"
Категория: Новости / Анонс событий