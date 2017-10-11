В Новороссийске отметят День Кубанского казачества и 321-й годовщину образования Кубанского казачьего войска

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14 октября 2017 года в 11:00 на Форумной площади (набережной адмирала Серебрякова) города-героя Новороссийска состоится торжественное мероприятие, посвященное празднованию Дня Кубанского казачества и 321-й годовщине образования Кубанского казачьего войска.

В празднике примут участие представители 11 казачьих войск России, казаки Новороссийка, Геленджика и Туапсе, военнослужащие казачьих частей Новороссийского гарнизона, курсанты государственного морского университета имени адмирала Ф.Ф. Ушакова, кадеты Новороссийского казачьего кадетского корпуса, учащиеся казачьих школ Новороссийска и Геленджика. На торжественном построении состоится церемония посвящения семиклассников Новороссийского казачьего кадетского корпуса в кадеты, награждение казаков-черноморцев за заслуги перед кубанским казачеством. После чего состоится прохождение торжественным маршем.

Для гостей праздника будут развернуты курени, где можно будет отведать блюда традиционной казачьей кухни. На сцене творческие коллективы Новороссийска и Туапсе порадуют присутствующих казачьими песнями и танцами.

Казаки Черноморского округа приглашают всех гостей и жителей города разделить с ними этот праздничное событие.

Источник: Помощник атамана ЧКО по СМИ, культуре и образованию