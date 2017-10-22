Завтра в Новороссийске водители маршруток выйдут на митинг

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В понедельник 23 октября, на Октябрьской площади в Новороссийске пройдет митинг водителей маршруток.

Уже сегодня во многих маршрутках появились объявления в которых водители и руководство компаний перевозчиков извиняется перед пассажирами за возможные неудобства.

- Мы обращаемся к главе и прокурору города, чтобы они помогли разобраться в сложившейся ситуации и навели порядок. Перевозчики просят отменить новую маршрутную сеть, как несоответствующую требованиям безопасности дорожного движения. А также уволить ответственных должностных лиц –Александра Яменскова и Виктора Косачева за дискредитацию власти и дестабилизацию обстановки на рынке транспортных услуг по перевозке пассажиров в Новороссийске, - подчеркнул председатель Ассоциации перевозчиков Новороссийска Михаил Ковалюк.

Начало митинга 10.00. Место проведения Октябрьская площадь.