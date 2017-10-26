В Новороссийске пройдут выборы атамана округа

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27 октября состоится отчетно-выборный сбор Черноморского казачьего округа.

Атаман округа Сергей Савотин отчитается за пять лет работы правления, после чего состоятся выборы атамана округа на следующий пятилетний срок. На сбор приглашены атаман Кубанского казачьего войска Николай Александрович Долуда, главы муниципальных образований, находящихся на территории округа: Новороссийка, Геленджика, Туапсе и Сочи, руководители служб и управлений, с которыми тесно сотрудничает казачество, директора казачьих школ, представители казачьей молодежи, атаманы и казаки округа.

Источник: Пресс-служба администрации МО Новороссийск