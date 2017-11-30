Главную елку Геленджика начнут устанавливать 9 декабря

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А уже сейчас часы обратного отсчета на Центральной площади города отсчитывают дни, часы и минуты до наступления Нового 2018 года.

После сборки каркаса и закрепления на нем пушистых зеленых ветвей на елке появятся яркие украшения. Основу новогоднего декора главной городской елки Геленджика, как и в прошлые годы, составит серебристо-синяя гамма. В этом году зеленую красавицу украсят более 1000 разноцветных шаров, бантов, снежинок и светодиодных огоньков, из которых порядка 300 - новые. Во всей красе перед жителями и гостями Геленджика ёлка предстанет уже 11 декабря, а 15 декабря на Центральной площади города пройдут первые новогодние мероприятия.

Также на Центральной площади Геленджика будет работать новогодняя ярмарка и появятся фотозоны.

Источник: Пресс-служба администрации муниципального образования город-курорт Геленджик