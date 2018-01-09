Крым приглашает...

/Анонс событий/

20-22 февраля 2018 года в рамках Недели туризма в Крыму при официальной поддержке Министерства курортов и туризма пройдет самая масштабная и ожидаемая выставка в туристической сфере полуострова - «Открытый Крым».

На территории Международного выставочного центра «Connect Center» в Симферополе более 500 участников представят уникальный крымский продукт, среди которых будут виноделы и фермерские хозяйства, крымские товаропроизводители, крупнейшие отели и санатории, производители профессионального оборудования, туроператоры и производители пляжного оборудования, аксессуаров для охоты и рыбалки.

Официальный организатор выставки – ГУП РК «Крымский туристский центр».