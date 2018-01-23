50 боевых самолётов и вертолётов пролетят над Волгоградом в честь 75-летия победы в Сталинградской битве

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2 февраля в Волгограде во время празднования 75-летия разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве пройдет информационно-агитационная акция «Военная служба по контракту в Вооруженных Силах Российской Федерации – Твой выбор».

В воздушной части акции выполнят пролет 50 воздушных судов Воздушно-космических Сил России, в том числе транспортно-боевые МИ-8АМТШ, разведывательно-ударные вертолёты нового поколения Ка-52 «Аллигатор», ударные вертолеты МИ-28Н «Ночной охотник», ударные вертолёты МИ-35, «летающие танки» - штурмовики Су-25СМ3 «Грач», тактические фронтовые бомбардировщики с крылом изменяемой стреловидности Су-24М, многофункциональные бомбардировщики-истребители - Су-34, многоцелевые всепогодные истребители четвёртого поколения Су-27, двухместные многоцелевые истребители поколения 4+ Су-30СМ, многоцелевые истребители МиГ-29.

Главным украшением авиационного шоу станет авиационная группа высшего пилотажа «Стрижи».

Тренировки авиации в небе над Волгоградом начнутся с 23 января с.г.