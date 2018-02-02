75-летие со дня высадки десанта под командованием майора Цезаря Львовича Куникова на Малую землю отметят в Геленджике

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Основные мероприятия пройдут 3 февраля.

75 лет назад в ночь с 3 на 4 февраля из Геленджика ушел десант под командованием майора Цезаря Львовича Куникова. Именно он основал на юго-западной окраине Новороссийска плацдарм, вошедший в историю Великой Отечественной войны под названием Малая земля. Бойцы десанта выбили немецко-фашистские военные силы из опорного пункта и прочно закрепились на захваченном плацдарме. 225 дней и ночей в ожесточенных боях черноморцы удерживали этот плацдарм.

В честь 75-й годовщины высадки десанта в Геленджике 3 февраля в 11.00 на Центральной площади города пройдет торжественное мероприятие с участием ветеранов Великой Отечественной войны и труда, молодежи, трудовых коллективов курорта. Творческие коллективы города подготовят праздничную концертную программу. На площади имени Погодина города-курорта 3 февраля в 12.00 состоятся линейка, интерактивная программа и мастер-классы для учащихся казачьих классов. На Ярмарочной площади Геленджика в это же время начнется концертная программа «Этих дней не смолкнет слава».

В 13.00 в Геленджикском историко-краеведческом музее и в центральной детской библиотеке им. А.П. Гайдара пройдут уроки мужества.

Также мероприятия, посвященные памятной дате, состоятся и в сельских округах.

Так, на центральной площади села Кабардинки 3 февраля в 10.00 пройдет торжественное мероприятие «Дорогами Победы», а на площади перед Домом культуры в селе Архипо-Осиповка в 11.00 патриотическая акция «Малая земля».

Источник: Пресс-служба администрации муниципального образования город-курорт Геленджик